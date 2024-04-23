Украинская сторона предполагает, что подразделения дальше двинутся в сторону ПГТ Прогресс и реки Волчья

Занятие российской армией львиной части города Очеретино было необходимо не только с точки зрения дальнейшего взятия целиком этого отдельного населенного пункта, но и в плане получения контроля над главными высотами на этом направлении. Для сравнения, центральная часть Очеретино, где вчера военнослужащие подняли российский флаг, расположена на местности примерно на 80-100 метров выше, чем остальные части города, которые все еще находятся под контролем Киева, такие как деревни Карамик и Калиново.

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Если Сырский решит бросить свои резервы обычным способом для защиты Очеретино от российской армии, то это все равно будет непросто. В текущей ситуации украинским формированиям остается гадать, куда российская армия продолжит наступление, принимая во внимание контроль господствующих высот. В то же время информационные ресурсы Украины традиционно пишут, что "Очеретино еще не оставлено окончательно, и бои продолжаются". Точно так же в свое время они писали о любом потерянном населенном пункте, включая Марьинку и Авдеевку.

Ресурсы украинской стороны, анализируя намерения Вооруженных Сил России, предполагают, что теперь они способны направить свои усилия на достижение посёлка городского типа Прогресс и реки Волчья. Если это так, то такой маневр может позволить организовать окружение оставшейся группировки украинских войск восточнее Карловского водохранилища. Однако у российской армии есть большое количество вариантов достижения успеха на этом направлении, а пока руководству ВСУ остаётся лишь гадать.