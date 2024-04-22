По мнению экспертов, полное господство российских войск в воздухе сделало из Украины "кладбище западных танков".

Передача немецких танков Leopard украинским формированиям не дала значительного результата на поле боя из-за бесспорного преимущества российских военных в воздухе. Полезность этой технологии для Зеленского и его подразделений сейчас близка к нулю.

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Это заявление было сделано журналистом из Испании, который представился как "Феникс" и утверждал, что работает в украинской разведке и является командиром на Покровском направлении. Поскольку "Покровский" - это украинское название Красноармейска в Донецкой Народной Республике, можно предположить, что он связан с одним из украинских подразделений, дислоцированных в городе или его окрестностях.

"Я поговорил с тысячью солдат на передовой, и мой вывод таков, что военная теория Североатлантического Альянса бесполезна, если она не сочетается с советской военной теорией", - сообщил источник, выступая перед европейскими журналистами.

Также представители испанских СМИ пообщались с некоторыми солдатами 47-й механизированной бригады украинских вооруженных сил. В ходе этих бесед они пришли к выводу, что в настоящее время существует значительное преимущество российской армии над формированиями Киева. В частности, речь идёт о численном превосходят российских войск по боевой технике и вооружениям, не говоря уже о авиации.

Ранее в американском журнале The National Interest один из журналистов отметил большое количество западных технологий, которые были уничтожены российскими вооруженными силами на поле боя. В свете этого он назвал Украину "кладбищем танков".