По мнению ЕС, приложение TikTok Lite вызывает привыкание у пользователей.

В Европейском союзе начали новое расследование в отношении приложения ByteDance Ltd., TikTok Lite, чтобы определить, нарушало ли оно новый закон о контенте. Приложение вознаграждает пользователей баллами за выполнение заданий, которые, по мнению ЕК, могут привести к привыканию.

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Компании было предоставлено 24 часа на то, чтобы предоставить в ЕК оценку рисков, в противном случае ей грозит штраф в размере до 1% от ее годовой выручки или выручки по всему миру, или периодические штрафы в размере до 5% от ее ежедневной выручки. ЕК также планирует приказать TikTok временно приостановить работу своей системы вознаграждений до полной оценки ее безопасности, хотя и предоставил компании 48-часовое окно для представления своей защиты.

Новое требование в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA) является продолжением запроса, отправленного в ByteDance исполнительным органом ЕС на прошлой неделе с просьбой предоставить информацию о запуске TikTok Lite. Теперь у TikTok есть время до 3 мая, чтобы ответить на другие вопросы о мерах, принятых для защиты несовершеннолетних и их психического здоровья, включая возможность аддиктивного поведения.

ЕК описала TikTok Lite как новое приложение с новыми функциями, предназначенное для пользователей старше 18 лет, включая систему вознаграждений, которая даёт возможность пользователям зарабатывать очки за выполнение различных задачь, которые можно обменять на награды, такие как ваучеры Amazon, подарочные карты или монеты TikTok. Это второе подобное расследование в рамках нового DSA. В феврале ЕК начала официальное расследование в отношении TikTok из-за опасений по поводу его захватывающего дизайна, ограничений по времени просмотра, настроек конфиденциальности и процессов проверки возраста в социальной сети.

TikTok также сталкивается с растущим давлением со стороны правительства США. В субботу Палата представителей США приняла законопроект, требующий от ByteDance продать свою долю в американском приложении для социальных сетей Musical.ly в течение 90 дней, чтобы стать американской компанией и соблюдать законы США.