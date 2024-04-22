До момента исправления ошибки было потеряно уже свыше 2 миллионов долларов

Казино в Сиднее, Австралия, случайно начислило миллионы долларов наличными десяткам людей из-за технической ошибки в программном обеспечении. Через две недели ошибка была исправлена, но неисправные автоматы успели выдать более 2 миллионов долларов. Полиция выдвинула обвинения в мошенничестве и других преступлениях в адрес "счастливых" получателей денег.

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Инцидент произошел в середине 2023 года в казино Star, когда несколько клиентов смогли снять наличные с неисправных автоматов с функцией "ввод-обналичивание билетов" (TICO). Среди получателей были разные люди – мошенники, азартные игроки, и даже бездомные, которые увидели возможность заработать.

Автоматы TICO похожи на банкоматы, позволяющие игрокам обменивать выигрыши на наличные по штрих-коду с выигрышного билета. Из-за сбоя устройства отдавали один из билетов для повторного использования. Однако, автоматы могли выдавать только до 2000 долларов наличными, чтобы предотвратить отмывание денег.

По информации Sydney Morning Herald, случай стал известен после независимого расследования. Менеджер казино Николас Уикс обвинил программное обеспечение в ошибке с начислением наличных. После того как проблему заметили, было потеряно 3,2 миллиона австралийских долларов. Полиция арестовала подозреваемых.