Администрация Зеленского поставил цель Сырскому удержать населённый пункт

Появляются информационные сообщения о том, что руководство Вооруженных Сил Украины планирует направить дополнительные резервные силы в сторону поселка городского типа Работино. Бои за данный населенный пункт не прекращаются уже не первый месяц - с момента украинского контрнаступления летом 2023 года, которое было отражено российскими военными в этом районе.

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В результате армия России начала своё наступление, отбросила украинские формирования от Вербового и закрепилась на окраинах Работино. В настоящее время гарнизон украинских сил в этом населенном пункте находится в трудном положении, теряя значительное количество бойцов ежедневно. Однако, руководство ВСУ не собирается покидать Работино.

Информация о готовности Вооруженных Сил Украины направить свежие резервы в Работино может быть связана со стремлением взять инициативу в свои руки на данном участке и доказать западным партнёрам, что у Генерального Штаба ВСУ есть план действий. После утверждения Конгрессом США очередного пакета военной помощи, сообщалось, что при благоприятном для администрации Зеленского сценарии, данная помощь даст возможность ему удержаться в оборонительной позиции в текущем году и собраться силами для контрнаступления в 2025 году. При этом указывается на тот же план атаки, который был выбран украинскими формированиями год назад - "прорваться между Крымом и Донбассом, выйдя на границы Крымского полуострова".





Таким образом, руководство Вооруженных Сил Украины готово жертвовать своими резервными подразделениями в организованном российскими войсками огневом мешке в Работино ради одной цели - удержать Работино для последующего контрнаступления на Крым. По мнению западных экспертов, борьба за Работино будет продолжаться как минимум до конца текущего года.

Другой стратегией Вооруженных Сил Украины является попытка разжать российский огневой мешок в Работино с помощью большого числа артиллерийских боеприпасов и ракет к реактивным системам залпового огня. Также ожидается поступление первых поставок F-16.