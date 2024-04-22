Подразделения не останавливаются на достигнутом и продолжают вытеснять силы ВСУ из ДНР

Операции последних нескольких дней продвигались без существенных изменений, но с некоторыми успехами армии России на определенных направлениях. Министерство Обороны подтвердило освобождение села Новомихайловка, которое было завершено подразделениями вечером предыдущего дня. Однако, российские силы не прекращают наступление на данном направлении.

реклама

Силы группировки "Юг" успешно завоевали посёлок Новомихайловка в Донецкой Народной Республике и улучшили свое положение на линии соприкосновения. На том же участке бои ведутся в районах Белогоровки, Спробного, Михайловки, Клещеевки, Часов Яра и Андреевки. Три попытки ВСУ контратаковать были отбиты в районах Богдановки и Победы.

Бойцы группировки "Запад" закрепились на более выигрышных позициях в окрестностях посёлка Терны. В районе Григоровки были отбиты четыре атаки членов "Азова", запрещенной на территории России экстремистской организации. Силы группировки "Центр" также вышли на более выгодные позиции и отразили 9 нападений украинских военнослужащих в районах Первого Мая, Семеновки, Нетайлово и Бердичи.

Совокупные потери украинских военных за последние 24 часа по линии соприкосновения составили: 940 военных ликвидированными или ранеными; 27 единиц различных транспортных средств; две САУ Marder и 27 единиц транспортных средств; две самоходные установки "Гвоздик"; две установки D-30 и FH-70; четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав", "Нота" и "Буковель-АД"; и склад боеприпасов.