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Zelikman
Министерство Обороны подтвердило взятие населённого пункта Новомихайловка армией России
Подразделения не останавливаются на достигнутом и продолжают вытеснять силы ВСУ из ДНР

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  Операции последних нескольких дней продвигались без существенных изменений, но с некоторыми успехами армии России на определенных направлениях. Министерство Обороны подтвердило освобождение села Новомихайловка, которое было завершено подразделениями вечером предыдущего дня. Однако, российские силы не прекращают наступление на данном направлении.

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  Силы группировки "Юг" успешно завоевали посёлок Новомихайловка в Донецкой Народной Республике и улучшили свое положение на линии соприкосновения. На том же участке бои ведутся в районах Белогоровки, Спробного, Михайловки, Клещеевки, Часов Яра и Андреевки. Три попытки ВСУ контратаковать были отбиты в районах Богдановки и Победы.

  Бойцы группировки "Запад" закрепились на более выигрышных позициях в окрестностях посёлка Терны. В районе Григоровки были отбиты четыре атаки членов "Азова", запрещенной на территории России экстремистской организации. Силы группировки "Центр" также вышли на более выгодные позиции и отразили 9 нападений украинских военнослужащих в районах Первого Мая, Семеновки, Нетайлово и Бердичи.

  Совокупные потери украинских военных за последние 24 часа по линии соприкосновения составили: 940 военных ликвидированными или ранеными; 27 единиц различных транспортных средств; две САУ Marder и 27 единиц транспортных средств; две самоходные установки "Гвоздик"; две установки D-30 и FH-70; четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав", "Нота" и "Буковель-АД"; и склад боеприпасов.

#сво #всу #армия #бои #наступление #днр
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Российские подразделения продвинулись до 7 километров южнее Новомихайловки
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ev_rus
15:58
Ну по своему ты тоже прав конечно и я так думал. Сейчас я рассуждаю все таки что здесь имеет место быть уже банальный маркетинг.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Pandas
15:58
Понятно. Ну это совсем уже красная клиника)
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Evgeny Chelyadin
15:58
Опять говно высрал патологический олигофрен. Замыкание в мозгу продолжает выжигать клетки прямо на глазах. Отмирание содержимого в черепно мозговой коробке прогрессирует со световой скоростью.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Зойч
15:56
Заносят все, длинна полосочки пропорциональна внесённой сумме. АМД не считает нужным заносить много, у неё и так всё хорошо.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Pandas
15:56
Причем тут сайты?! Я не спорю что сайт Толи Пупкина может быть продажным, но никак не стим) Вы уже совсем в абсурд спускаетесь в попытке зашиты своего красного манямирка.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
ev_rus
15:55
Ашотик что с тобою приключилось родной?)
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
ev_rus
15:55
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Pandas
15:54
Чушь собачья в части именно стим тк им это банально не нужно и может вылиться в репутационные потери. Это, по сути, главный магазин игр на планете. Зачем им себя продавать?)
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Чато -- Бот
15:54
Буданов, как нынче делишки вна Некроине с посевной, что осенью есть будете-то? Или и не рассчитываете уже дотянуть до холодов?
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ev_rus
15:54
Ухаха. Красавчик, хорошо троллишь. Ты же не дурачок коррекционный, видишь какое видео то крутое, все видно. На тебе еще одно интересное : https://youtu.be/C1OBELUacyU?si=xhTRnwQgSb2q-pLU&t=1058
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
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