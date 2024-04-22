Сообщается, что войска сумели достичь берега реки Солёненькая

Российские военные добились прогресса после взятия под контроль села Новомихайловка, расположенного к югу от города Марьинка. В течение нескольких дней силы российской морской пехоты установили контроль над территорией площадью примерно 12 квадратных километров к югу и юго-западу от Новомихайловки.

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Украинская сторона признает, что потеряла контроль над этой территорией, отмечая, что российские войска продвинулись по фронту почти на 7 километров, достигнув берега реки Солёненькая. На фрагменте карты показано, как российские военные расширили свой контроль над районом за последние несколько дней.

Таким образом, российские военные планируют систематическое расширение зоны своего контроля как к северо-западу, так и к юго-западу от Марьинки. Как сообщалось военными корреспондентами ранее, за прошедшие выходные российской армии удалось выровнять линию соприкосновения на участке от Георгиевки до поселка Победа, установив контроль примерно над 10 квадратными километрами территории.

Соответственно, российские военные планируют систематическое расширение зоны своего контроля в направлении Угледара, который в настоящее время находится под украинским контролем.

Поскольку украинские войска также оттесняются с юга, ситуация в Угледаре потенциально может привести к тому, что он окажется зажатым в оперативные клещи.