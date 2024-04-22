По прогнозам аналитиков, ситуация может ухудшаться с каждым годом

В 2023 году в Европейском союзе был самый жаркий год за всю историю наблюдений: температура достигла почти 50°C в некоторых частях континента во время июльской аномальной жары. Это стало результатом сочетания факторов, включая продолжающийся рост выбросов парниковых газов и влияние изменения климата на характер циркуляции в океане и атмосфере.

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В 2023 году в ЕС также выпало значительное количество осадков, причем в некоторых регионах год стал самым влажным за всю историю наблюдений. Однако, увеличения количества осадков было недостаточно, чтобы компенсировать последствия аномальной жары, которая нанесла значительный ущерб посевам и инфраструктуре.

Ожидается, что повышение температуры и экстремальные погодные явления в ЕС продолжатся в ближайшие годы, при этом некоторые регионы испытают еще более серьезные последствия. Отчасти это связано с продолжающимся выбросом парниковых газов в атмосферу, что приводит к беспрецедентному повышению температуры на Земле.

Для решения этих проблем ЕС реализовал ряд политических шагов и инициатив, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и адаптацию к последствиям изменения климата. Сюда входят инвестиции в возобновляемые источники энергии, меры по повышению энергоэффективности и усилия по защите и восстановлению экосистем.

Несмотря на эти усилия, ЕС по-прежнему сталкивается со значительными проблемами в достижении своих климатических целей, особенно в сокращении выбросов парниковых газов. Отчасти это связано с сохраняющимся влиянием отраслей, работающих на ископаемом топливе.