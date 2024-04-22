На вооружении у двух государств имеются как западные образцы техники, так и российские

Как сообщает издание Financial Times, партнеры из Европейского союза и Организации Североатлантического договора (НАТО) уговаривают правительства Испании и Греции с целью передачи их комплексов противовоздушной обороны Украине.

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И НАТО, и Европейский Союз считают, что ресурсы систем ПВО данных государств в настоящее время больше помогут Киеву, чем в их собственных странах, пишет издание. Однако стоит отметить, что в отличие от Испании, Греции есть чего опасаться, поскольку она находится в очень напряженных отношениях с Турцией, хотя оба государства находятся в Североатлантическом Альянсе.

Источники Financial Times сообщают, что во время саммита лидеров Европейского союза, состоявшегося в Брюсселе на минувшей неделе, премьер-министры Испании и Греции Педро Санчес и Кириакос Мицотакис пытались убедить своих коллег в необходимости передачи Украине части своих систем ПВО.

По данным Financial Times, Испания и Греция имеют в своих арсеналах по меньшей мере десять систем противоракетной обороны Patriot и несколько других систем противовоздушной обороны. У Греции также есть российские системы ПВО С-300, которые она особенно стремится приобрести. Стоит отметить, что аналогичные системы также доступны в Польше и Румынии, но они не подвергаются такому уровню давления, поскольку имеют более уязвимое расположение на границе с Украиной.

Ожидается, что давление на Грецию и Испанию продолжится во время встречи министров иностранных дел и обороны Европейского союза в Люксембурге.