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Zelikman
В сети появилась информация о редчайшем видеоадаптере Nvidia GeForce GTX 2070
Данная модель являлась ранним прототипом известной видеокарты RTX 2070

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  GeForce RTX 2070 когда-то была самой любимой видеокартой для геймеров, которая идеально балансировала между высокими техническими характеристиками и относительно невысокой ценой, причем даже на сегодняшний день модель является вполне актуальной. Однако, многие люди могут быть не в курсе, что в недрах компании данный адаптер был известен как GeForce GTX 2070, пока Nvidia не представила бренд RTX для продуктов с ядрами RT, сохранив GTX только в названии тех видеокарт, у которых их нет.

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  Пользователь Xiaochan Liu рассказал о работе с одной из таких редчайших моделей. GeForce GTX 2070 Founders Edition внешне соответствует стандартной RTX 2070 Founders Edition. Ключевое отличие заключается в том, что на первой видеокарте сбоку нанесен логотип компании GeForce GTX. В GeForce GTX 2070 установлен тот же чип TU106-400A-A1, что и в GeForce RTX 2070, однако, количество ядер CUDA отличается, 2176 ядер CUDA, против 2304 у модели RTX.

  Liu разогнал GeForce GTX 2070 до максимума и добился скорости работы, которая составляла примерно 95% от мощи GeForce RTX 2070. Разгон был на 16% выше базовой производительности. В GeForce GTX 2070 была применена та же система охлаждения Founders Edition, что и в GeForce RTX 2070. Очевидно, что в то время на нем не было фирменного знака RTX 2070. Однако, все подключения и разъёмы дополнительного питания остались без изменений.

  Внешний вид инженерного образца GeForce GTX 2070 наводит на мысль, что Nvidia сперва была намерена оснастить GeForce RTX 2070 меньшим количеством ядер CUDA. Хотя Nvidia не довела это до конца, идея не была отброшена, поскольку конфигурация позже появилась в GeForce RTX 2060 Super. Возможно, Turing больше нет, но всегда любопытно посмотреть на первые прототипы и на то, как они сравниваются с другими продуктами.

#nvidia #видеокарты #железо #rtx 2070 #gtx 2070
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