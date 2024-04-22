Система защиты "Пятница" сможет определять тип дрона и наиболее подходящее средство поражения для его ликвидации

Украинские военные заявили, что атаки беспилотников на критическую инфраструктуру России и другие цели показали, что существующие меры по борьбе с беспилотниками не всегда эффективны, намекая на широкие возможности ВСУ.

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В ответ была разработана система безопасности под названием "Пятница", которая сочетает в себе как кинетическое, так и радиоэлектронное оружие для защиты от атак дронов. Система может определить тип беспилотника и наиболее эффективный метод его нейтрализации. В некоторых случаях это может включать использование систем радиоэлектронной борьбы, в то время как в других это может включать использование автоматических пулеметов. Презентация системы состоится на форуме "Армия-2024" в августе.

"Мы использовали лучшее из индустрии и кибербезопасности, объединив их в единую систему, которая позволяет нам контролировать широкий спектр устройств на крупномасштабных объектах", - сообщили разработчики.

Что касается названия системы "Пятница", то компания объяснила, что за ним не скрывается никакого потаённого смысла. Проект был попросту назван в честь дня, когда он был разработан, то есть пятницы.

Ранее сообщалось, что системы ПВО российского производства ЗРПК "Панцирь", которые используются для защиты российских атомных электростанций, не всегда могут обнаруживать украинские беспилотники. В результате было принято решение усилить оборону за счет разработки новых систем радиоэлектронной борьбы.