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Zelikman
В США считают, что смартфон Huawei с китайским 7-нм чипом доказывает отставание Китая
Ранее новинка вызывала панику у американских политиков, опасавшихся более стремительного развития Китая

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  Министр торговли Соединённых Штатов Джина Раймондо заявила, что последний смартфон Huawei Technologies Co. свидетельствует о том, что Китай отстает в области передовых технологий производства чипов. В интервью программе CBS News "60 минут" Раймондо преуменьшила заявления компании о прорыве, отметив, что технологический разрыв подтверждает успех администрации Байдена в установлении экспортного контроля в Китае.

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  Во время визита Раймондо в Китайскую Народную Республику в августе компания Huawei представила смартфон с отечественным передовым 7-нанометровым чипом, опережающим технологии на несколько поколений ожидания США. "Это на годы опережает то, на что рассчитывали в Соединенных Штатах," — сказала Раймондо в интервью.

  Она также обещала принять "самые решительные" меры для защиты нацбезопасности Соединённых Штатов. Заместитель министра торговли Алан Эстевес заявил, что партнер Huawei по производству микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. "потенциально" нарушил законодательство Штатов. Администрация Байдена рассматривает возможность внесения в черный список китайских компаний, которые, по их мнению, могут поставлять чипы для Huawei.

  Глобальная гонка чипов усилилась после начала Специальной Военной Операции России на Украине. Раймондо отметила, что ограничения по экспорту полупроводников в Россию оказались эффективными. Подразделение Раймондо сыграло ключевую роль в китайской стратегии администрации Байдена. После того как в прошлом году Нидерланды и Япония присоединились к некоторым ограничениям, Раймондо оказывает давление на эти и другие страны для еще большего ограничения доступа Китая к иностранным технологиям.

  США раздают деньги на продвижение полупроводников. Более 600 фирм претендуют на гранты в размере 39 миллиардов долларов США в рамках закона о чипах.

#сша #политика #китай #технологии #huawei #санкции #чипы
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Huawei Watch Fit 3 копируют дизайн Apple Watch
Red Flag
11:00
Ебанько все это кто кроме тебя?
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Чато -- Бот
11:00
>проведённые пуски позволяют "повысить военную мощь Франции с первых моментов кризиса, тем самым влияя на волю конкурентов". Дадада, перемога где-то рядом, главное жабоедам - щёки надувать посильнее.
ВМС Франции в рамках испытаний нанесли синхронный удар двумя ракетами по одной цели
Red Flag
10:59
Вот ты ебанько , сам без доказательст сделал вброс, не подтвердил, и сам себя победителем назначил, В психушке день открытых дверей?
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
ev_rus
10:56
Совет правильный! Но мимо как всегда. Однако для чатовой бабули на лавочке сойдет )
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Red Flag
10:56
Нет про твое огульное пиздабольство товарищ-железнодорожник-стрелочник
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
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