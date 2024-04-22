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Zelikman
На фоне снижения цен на автомобили Tesla местные компании предлагают всё более выгодные условия
Конкуренция между производителями на крупнейшем рынке электромобилей продолжает усиливаться

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  Решение компании Tesla Inc. о снижении цен на свою продукцию в Китае в выходные может привести к новой волне острой ценовой конкуренции в стране. Li Auto Inc. намеревается немедленно ответить скидками на свои новые модели.

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  Li Auto объявила о снижении цен примерно на 6-7% по всей своей линейке в понедельник: их пятиместный внедорожник L7 теперь доступен от 301 800 юаней или 41 700 долларов США. Предложения клиентам, сделавшим предварительные заказы, но еще не получившим свои автомобили, будут пересмотрены по новой цене, а также Li Auto предложит денежные скидки на текущие модели 2024 года. Акции автопроизводителя упали на 6,9% на торгах в Гонконге.

  Ранее главный конкурент на рынке BYD Co. снизил цену на некоторые из своих автомобилей, включая хэтчбек Seagull, до менее чем 10 000 долларов. Tesla снизила цены в Соединённых Штатах, Китае и Европе после неудовлетворительных продаж в первом квартале, что привело к увеличению запасов. В Китае Model 3 теперь доступна по цене 231 900 юаней, а Model Y продается по самой низкой цене за последние пять лет - 249 900 юаней.

  Tesla оказалась в ситуации хаоса из-за снижения запасов, снижения продаж и сокращения рабочих мест. Ценовая война в сегменте электромобилей в Китае началась в конце 2022 года, когда Tesla впервые снизила цены. В прошлом году ситуация усугубилась, поскольку автопроизводители старались достичь своих целевых продаж.

  Ожидается, что во вторник Tesla объявит о 40% падении операционной прибыли и первом снижении выручки за четыре года при публикации отчета за первый квартал. Генеральный директор Илон Маск объявил о крупнейших увольнениях в истории компании и сделал ставку на концепцию беспилотного автомобиля следующего поколения - "роботакси".

#китай #tesla #автомобили #рынок #электрокары #byd
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На фоне снижения цен на автомобили Tesla местные компании предлагают всё более выгодные условия
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