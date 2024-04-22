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Zelikman
За прошедшие выходные российские войска заняли ещё 10 квадратных километров на территории ДНР
Подразделения продвинулись ещё на 1,2 километра в направлении Угледара

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  Российская армия значительно расширила свою подконтрольную территорию на юго-западе, пройдя дальше освобожденной не так давно Марьинки. Украинская сторона подтверждает отступление, либо потерю своих подразделений, базировавшихся на территориях к югу от Георгиевского ставка до района автомобильной дороги O0532 юго-западнее населённого пункта Победа, которое ранее также освободили российские войска. В это же время посёлок Георгиевка частично остается за Вооружёнными Силами Украины, причем украинская армия контролирует его западную окраину.

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  На выходных российские войска заняли около 10 квадратных километров территории на указанном направлении, что привело к ликвидации клина, используемого украинскими формированиями для угрозы Марьинке. Российские войска успешно прошли несколько участков минных полей, применяя средства дистанционного разминирования.


  Помимо этого, после освобождения Новомихайловки Вооруженные Силы России взяли под контроль территории на юго-западе от этого населенного пункта. Продвижение в направлении удерживаемого украинскими частями Угледара составило около 1,2 км за последние сутки, что сокращает расстояние до самого города с северного направления.

#сво #армия #бои #наступление #угледар
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