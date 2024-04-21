Активисты устроили сидящие протесты в офисах компании

Компания Google отстранила 28 работников, которые организовали "сидящий" протест из-за контракта корпорации, заключённого с властями Израиля. Информацию об этом сообщило издание The Wall Street Journal ссылаясь на свои источники в компании.

реклама

Протесты проходили в корпоративных помещениях в Нью-Йорке и Саннивейле, штат Калифорния. Сотрудники выступили против соглашения Google с европейским правительством по облачным вычислениям.

В компании назвали действия сотрудников "неприемлемыми и крайне разрушительными", отметив, что они принесли угрозу другим работникам.

Организаторы выразили мнение, что принятые компанией меры, а именно увольнение 28 человек, свидетельствуют, что Google ставит цену на свое соглашение в 1,2 миллиарда долларов выше, чем своих сотрудников.

Инцидент произошел 16 апреля, в Нью-Йорке. Протест длился десять часов. В Саннивейле работники захватили офис генерального директора Google Cloud Томаса Куриана.

Группа молодых людей заявила, что намерена продолжать занимать офисы Google, пока их не выведут полицейские или корпорация не откажется от соглашения с Израилем.

Эти мероприятия были вызваны проектом Nimbus, согласно которому, должны предоставляться услуги облачных вычислений, включая технологии ИИ и машинного обучения.