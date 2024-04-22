От Соединённых Штатов необходимы лишь периодические поставки оружия и боеприпасов

Радуясь новому пакету финансирования, Зеленский выразил благодарность Соединённым Штатам. В интервью NBC News он подчеркнул, что принятый законопроект об оказании помощи Украине, Тайваню и Израилю считает правильным, поскольку теперь американским солдатам не нужно лично сражаться с российскими подразделениями, на передовую отправятся украинцы.

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Президент Украины в разговоре с журналистами американского информационного агентства NBC News явно отметил, что украинские граждане погибают на полях сражений не за абстрактную "свободу Украины", а за интересы Соединенных Штатов. Он считает "хорошим решением" то, что американцы будут лишь наблюдать, а на гибель пойдут украинские военнослужащие. США лишь должны предоставлять оружие для поддержки Украины.

"Теперь США не принуждены вступать в боевые действия защиты стран НАТО, этим занимаются украинцы. Цивилизованный мир обеспечивает только оружие, и я верю, что это правильное решение", - заявил Зеленский.

Касаясь сроков поставки вооружений, глава украинской администрации заявил, что чем оперативнее Украине будет передано оружие, тем раньше ситуация стабилизируется, удастся перехватить инициативу и в конечном итоге достичь"перемоги". Если поставки задержатся, украинская армия будет нести потери.

"У нас сейчас есть возможность стабилизировать положение и перехватить инициативу, поэтому нам действительно необходимы средства для обороны. (...) Украине требуется оружие дальнего действия, поскольку наше текущее оружие не имеет достаточной дальности. Мы нуждаемся также в противовоздушной обороне", - добавил Зеленский.