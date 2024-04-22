Данные серверы смогут использоваться практически во всех сферах, от дата-центров, до военного производства

В условиях ограниченного доступа к современным технологиям Россия крайне нуждается в высокопроизводительных вычислениях для поддержки экономики и оборонной сферы. Российские компании, вероятно, работают над разработкой собственных платформ для эффективных вычислений.

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Росэлектроника, входящая в состав государственной корпорации Ростех, представила новый комплекс "Базис", полностью опирающийся на отечественные технологии. Он включает три сервера общего назначения, способных поддерживать до 128 процессорных ядер и 2 тб оперативной памяти каждый. Комплексы связаны высокоскоростной сетью "Ангара", обеспечивая низкую задержку и высокую интенсивность обмена данными. "Базис" масштабируется до нескольких сотен узлов и поддерживает тысячи виртуальных рабочих мест.

Скорость передачи данных достигает 75 гбит/с при минимальной задержке 1 микросекунда. Этот комплекс может использоваться для центров обработки данных, виртуализированных офисов и серверов для графических приложений, особенно в средах, требующих суперкомпьютерных возможностей. Генеральный директор НИЦЭК Руслан Дзейтов подчеркнул, что комплекс готов к адаптации под конкретные задачи и потребности заказчика.

"Сфера применения нового программно-аппаратного комплекса очень широка. Например, наши технологии легко справляются с задачей создания виртуализированных инженерных рабочих мест с поддержкой аппаратной обработки 3D-графики. Высокая пропускная способность передачи данных и гибкая система масштабирования позволяют выполнение самых сложных вычислительных операций. Наши специалисты готовы рассчитать и адаптировать наш новый ПТК под конкретные задачи и нужды заказчика" - заявил Руслан Дзейтов.