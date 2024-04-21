По мнению экспертов, ведомству стоило бы включить в свои расчёты так называемый сценарный анализ

Федеральная резервная система запуталась в паутине прогнозирования и общения с общественностью, что становится все более очевидным на фоне непредсказуемой экономической обстановки. По мнению экономических экспертов США, используемые ФРС методы устарели.

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Ошибка не только в прогнозах, хотя они часто оказываются неточными, но и в том, что сосредоточение на центральном прогнозе не даёт полной картины возможных результатов в условиях постпандемической нестабильности. В свете новых данных об инфляции прогнозы ФРС о снижении ставок в этом году кажутся устаревшими.

Альтернативный подход, называемый сценарным анализом, становится все более популярным среди экспертов. Он включает выявление вероятных рисков и реакций центрального банка, что особенно ценно в периоды экономической неопределенности.

Профессор Эндрю Левин предлагает включить сценарный анализ в публичные коммуникации ФРС, назвав его "стресс-тестами для денежно-кредитной политики". Подобный подход рекомендован и бывшим председателем ФРС Беном Бернанке, который выдвигает аналогичные идеи и за пределами США.

Рост экономики продолжает удивлять членов ФРС. Однако увеличение инфляции делает предполагаемое снижение ставок менее вероятным, вызывая волатильность на финансовых рынках.

Прогнозы ФРС, основанные на мнениях 19 политиков, имеют свою ценность, но в периоды экономической нестабильности разнообразие мнений становится более важным. Понимание реакции ФРС на различные сценарии может предоставить ценную информацию для инвесторов и аналитиков.