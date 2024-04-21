Точных данных о пораженных целях пока нет, сообщается, что удары нанесены баллистическими ракетами

В различных районах Украины снова раздался звон тревоги: Одесса и её область подверглись новым ракетно-дроновым ударам. Местные источники сообщают о серии взрывов под одесским небом и об атаках на городские объекты.

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По предварительным данным, подверглись атаке цели в черноморском регионе, но сведений о разрушениях пока нет, над городом поднимается столбы дыма. Порт также оказался под ударом, по словам украинских военных, атака была совершена баллистическими ракетами.

Сообщается, что пострадал транспортно-логистический объект припортовой инфраструктуры. Местные источники отмечают, что противовоздушная оборона Одессы не смогла предотвратить атаки или сбить российские ракеты. Ежедневные точечные удары по городу свидетельствуют о стратегическом подходе России, нацеленном на выведение из строя различных инфраструктурных объектов - от энергетики и военных установок до железнодорожных мостов и складов с сырьем и продукцией оборонно-промышленного комплекса.

"Как видим ВС РФ точечно выносит всю инфраструктуру. Начиная от энергетической, военной, заканчивая обычными ж/д мостами и складами/ангарами/резервуарами для массового хранения сырья и продукции ОПК, которое невозможно быстро отремонтировать и построить", - сообщают украинские источники.