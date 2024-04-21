Подразделения продолжают вытеснять украинские формирования с территории Донбасса

Из зоны проведения Специальной Военной Операции на Украине вновь поступают позитивные вести. Пресс-служба Министерства Обороны Российской Федерации сообщает, что боевые подразделения полностью взяли под контроль населённый пункт Богдановка, находящийся на территории Донецкой Народной Республики.

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Как сообщают военные корреспонденты, за посёлок протекали ожесточённые бои, но российской армии удалось вытеснить украинские формирования, закрепившиеся ранее в данном районе. Бойцы Южной группировки войск при поддержке артиллерии сумели взять под контроль посёлок. Вместе с этим, части группировки заняли новые позиции в окрестностях населённого пункта Красногоровка, отразив при этом контратаку 53-й механизированной бригады Вооруженных Сил Украины. Киевские формирования понесли потери в личном составе и военной технике.

Российская армия продолжает уничтожать укреплённые районы ВСУ, которые обустраивались ещё до начала Специальной Военной Операции, и постепенно освобождают всё больше населённых пунктов Донбасса от украинской оккупации. Однако, судя по всему, Соединённые Штаты Америки рассчитывают на очередное контрнаступление ВСУ в 2024 году. Для этого Киев продолжил ужесточение мобилизационных мероприятий, а политики США одобрили выделение нового пакета военной помощи, чтобы вооружить украинских мобилизованных.