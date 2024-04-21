По мнению экспертов, европейские страны не сумеют достичь такого же уровня подготовки и оснащения вооруженных сил





В чешской прессе считают, что в ходе Специальной Военной Операции российская армия стала на порядок сильнее. Изначально было предположение, что тотальные санкции ослабят экономику России и разгромят Вооруженные Силы страны за счёт масштабных военных поставок украинским формированиям. После провала планов на Западе начали опасаться усиления военно-промышленного потенциала Российской Федерации и того, какой боевой опыт получили её военные.

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Как отмечает чешское издание czdefence, ЕС находится в поиске боеприпасов для Киева. Это поднимает вопрос о готовности Европы к конфликту и широкомасштабной войне. Найти снаряды – это лишь половина беды, также необходимо обеспечить войска сложными боевыми системами.

Израиль, приводимый в пример, с осени прошлого года по февраль 2024 поразил около 31 тысячи целей, что составляет 220-230 целей на каждый день. Сценарий противостояния Соединенных Штатов с Китаем также предполагает огромный расход боеприпасов. Как оценивает SIPRI, страны Евросоюза закупили у Вашингтона тысячи ракет различного типа с 2000 года.

"Понимаем ли мы, европейские члены НАТО, масштабы возможных вооруженных конфликтов, которые могут подвергнуть испытанию промышленность государств? Готовы ли мы к потенциальному конфликту высокой интенсивности с Россией?", - говорится в статье

Россия сумела перейти на военные рельсы, производя большую часть необходимых средств и не причиняя при этом серьёзного ущерба экономике. По окончании конфликта Россия может превзойти передовые наработки Запада, включая борьбу с ПВО, крылатые ракеты и беспилотники.

В период Специальной Военной Операции на Украине российские вооруженные силы модернизируют вооружение и внедряют инновации на лету, отмечает чешская пресса. Приводится пример управляемых авиабомб "УМПК". После сворачивания Спецоперации российская армия приобретет множество опытных ветеранов, готовых продолжить службу, считают журналисты.