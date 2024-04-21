Госсекретарь США хочет надавить на правительство Китая, чтобы оно отказалось от сотрудничества с Москвой

Госсекретарь Энтони Блинкен собирается отправиться в Китай на следующей неделе с миссией, наполненной противоречиями: он намерен передать серьезную обеспокоенность США по поводу поддержки китайскими компаниями российской военной промышленности и восстановления доверия между Вашингтоном и Пекином.

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Хотя Китай пока не перешел красную линию, предоставляя России помощь в летальных вооружениях, Блинкен планирует подчеркнуть единство США и их союзников в отношении роли Китая. Высокопоставленный чиновник Соединенных Штатов, поделившись информацией анонимно, заявил, что Блинкен также обсудит последствия для европейской безопасности.

Эта поездка станет частью серии визитов высокопоставленных американских чиновников, направленных на восстановление отношений между двумя странами, осложненных агрессивной американской политикой и действиями китайских компаний, продолжающих поставки компонентов для военной промышленности России.

Визит также пройдёт после встречи министров иностранных дел стран "большой семерки" в Италии, где европейские чиновники выразили поддержку США по вопросу китайского сотрудничества с Российской Федерацией.

Помимо этого, Блинкен, вероятно, заявит о поддержке США для Тайваня и обсудит вопрос о задержанных американцах в Китае. Эти усилия направлены на обеспечение диалога в условиях нарастающего напряжения между двумя державами, подчеркивая необходимость сохранения открытого канала общения, считают в западных СМИ.