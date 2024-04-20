Также сообщается об уничтожении пунктов размещения украинских подразделений в Сумской и Харьковской областях

20 апреля российские войска нанесли удары по объектам украинских сил в различных регионах. Поступали сообщения о массированном ударе по объектам в Днепропетровской области. Это означает, что серия атак, начавшаяся вчера, получила продолжение.

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Стоит напомнить, что в результате вчерашних ракетных ударов были уничтожены несколько объектов, связанных с украинскими железными дорогами, в том числе локомотивное депо в Днепропетровске и поезд с военным грузом, который был уничтожен. Уничтожение поезда украинской стороной пока не подтверждено.

Новые атаки были нанесены по местам дислокации украинских вооруженных сил, включая высших офицеров Вооруженных сил Украины и разведывательных служб.

Ракеты и беспилотники Вооруженных Сил России прошли над приграничными регионами, нацелившись на объекты в Сумской и Харьковской областях. Взрывы были слышны в местах расположения военнослужащих, в том числе подразделений ГУР из так называемого "добровольческого корпуса", которые готовятся к будущим попыткам проникнуть на территорию России.

Авиабазе Вооруженных Сил Украины в городе Конотоп был нанесен значительный ущерб. Сильные взрывы были слышны в Одессе и на оккупированной территории Запорожья. По некоторой информации, существенный ущерб был нанесен производственным линиям по выпуску оружия и снарядов, а также объектам энергетической инфраструктуры, используемой украинскими властями для питания военных предприятий.