Сообщается, что педаль акселератора может выдвигаться из-под приборной панели, удерживая акселератор на полном газу

Министерство транспорта США (DOT) отозвало все автомобили Tesla Cybertrucks из-за дефекта, который может привести к застреванию педали акселератора под приборной панелью, что приведет к непреднамеренному и длительному ускорению. Однако, одновременное нажатие на педаль тормоза остановит грузовик.

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Tesla бесплатно отремонтирует или заменит неисправные ускорители и уведомит владельцев по электронной почте или телефону. Владельцы могут обратиться в службу поддержки клиентов Tesla или посетить их веб-сайт для получения дополнительной информации.

Самая ранняя известная жалоба от клиентов на проблему была получена компанией в конце марта. Тестирование и отзывы клиентов подтвердили, что проблема достаточно распространена, чтобы потребовать отзыва автомобилей. Видео TikTok, сделанное владельцем Cybertruck @el.chepito1985, показывает серьезность проблемы. На видео владелец демонстрирует, что педаль акселератора может выдвигаться из-под приборной панели, удерживая акселератор на полном газу. Владелец заявляет, что эта проблема возникла во время вождения, но он смог остановить и припарковать автомобиль до того, как произошла авария.

Tesla ранее сталкивалась с отзывами из-за проблем с ускорением, автопилотом, передачей камеры и другими функциями. Однако этот отзыв требует физического обслуживания каждого Cybertruck, что может еще больше повредить и без того подмоченной репутации автомобиля.

Ранее в этом году запуск Cybertruck был отложен из-за многочисленных задержек, как сообщается, из-за серьезных опасений по поводу его конструкции. Хотя в финальной серийной модели были устранены проблемы с прочностью стекла, проблемы с презентацией Cybertruck во время тестирования привели к тому, что автомобиль не соответствовал обещанному запасу хода, что побудило Tesla пересмотреть дизайн.

Из последних новостей следует отметить, что поставки автомобилей Tesla в последнем квартале упали более чем на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Tesla объясняет это снижение такими факторами, как подготовка к производству обновленной Model 3, поджог на берлинской Gigafactory и сбои в цепочке поставок, вызванные атаками в Красном море. Эти и другие проблемы, возможно, способствовали недавнему снижению курса акций Tesla.