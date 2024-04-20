Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Индия выкупит у Греции её истребители Mirage 2000-5
Ранее Макрон надеялся забрать данную технику у греков и передать её украинским формированиям

реклама

  Индия планирует закупить у Греции истребители Mirage 2000-5, которые Греция планирует списать в рамках своих усилий по оснащению своих ВВС F-35, Rafale и более новыми версиями F-16.

реклама

  Как сообщает IDRW со ссылкой на анонимные источники, греки уже представили соответствующее предложение министру обороны Индии во время недавнего визита министра обороны Греции Хрисостимоса Димитриса в Индию.

  Для Нью-Дели покупка дополнительных истребителей Mirage 2000-5 поможет улучшить состояние парка ВВС Индии (IAF), который в настоящее время насчитывает около 50 таких самолетов и планирует сохранить их на вооружении до 2035 года, когда они будут заменены национальными легкими истребителями Tejas Mk II. В настоящее время ВВС Греции располагают 24 истребителями Mirage 2000-5, которые могли бы послужить источником запасных частей для ВВС Индии.

  Важно отметить, что для реализации возможного контракта требуется одобрение Франции, поскольку Mirage производится французской компанией Dassault Aviation. В прошлом Франция не давала добро на продажу Mirage 2000-9E Объединенным Арабским Эмиратам и Марокко.

  Как сообщает La Razon, президент Франции Эммануэль Макрон пытался приобрести эти самолеты в течение трех лет с намерением подарить их Украине, но не смог заручиться поддержкой ОАЭ и в конечном итоге был вынужден сдаться и согласиться на продажу. В результате Украина и украинские вооруженные силы остались без самолетов.

#сво #армия #оружие #авиация #франция #индия #греция #истребители mirage 2000-5
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России выдали патент на дрон-камикадзе, запускаемый с фронтовых авиационных носителей
3
На Украине начали использовать извлеченные из "Гераней" и УМПК российские антенны "Комета-М"
8
Израильские СМИ сообщили, что некоторые израильские ядерные объекты пострадали от иранских ракет
+
Иран продемонстрировал свой аналог российского комплекса С-400
2
Politico: Поставки сырья из Китая представляют угрозу для снарядной промышленности Европы
+
Российских владельцев консолей Xbox начали банить за покупку Game Pass через сторонние сервисы
1
В One UI 7 от Samsung появится новая функция в виде вертикальной панели приложений
3
Euronews: В Европе Албания и Исландия обеспечены на 100% экологически чистой энергией
7
В США считают, что российские хакеры атаковали систему водоснабжения в Техасе
1
Украина в ближайшие недели получит новую немецкую систему ПВО IRIS-T
1
Президент Чехии признал, что Европе уже нечем помогать Украине
1
Microsoft и OpenAI потратят 100 миллиардов долларов, чтобы избавиться от зависимости GPU Nvidia
+
Самая высокая ветряная турбина в мире (365 метров) будет построена в Германии
+
Google представила апрельское обновление для Pixel 7 и 8
+
Зомби-экшен Dying Light 2 Stay Human получил масштабное обновление с переработанными роликами на движке, уровнем сложности «Кошмар» и балансными правками
+
В сети опубликованы рендеры будущих Apple Watch Series X
+
Военкоры: У украинских войск есть три ключевых железнодорожных маршрута снабжения
1
Смартфон Vivo V40 SE начинают продавать в Европе за 279 евро
+
Xiaomi 11T Pro получил обновление HyperOS
1
OnePlus Ace 3 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 3 и 1 ТБ встроенной памяти
+

Популярные статьи

Астрономы: Мы живём внутри огромной пустой области пространства, которой не должно существовать
41
Россия поставляет Ирану истребители Су-35 и ЗРК С-400 в обмен на беспилотники и ракеты — WP
20
В США показали первый воздушный бой между истребителем с ИИ и пилотируемым самолетом
10
Fallout - теперь еще и сериал (субъективное мнение)
21
Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
37
Тест термопрокладок в майнинге - какие термопрокладки лучше в 2024 году
23
Стоит ли покупать биткоины в 2024 году
11
Почему провалился Xbox Game Pass - цифры и факты
10
Блинкен намерен потребовать от Китая прекратить военное сотрудничество с РФ и покупать нефть у Ирана
13
Вашингтон обвинил Китай в нанесении ущерба судостроительной и сталелитейной промышленности США
10

Сейчас обсуждают

Скиталец
13:50
парни че делать если одна и таже девка снится?
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
owzod
13:49
он Алень) ... Просто я как делаю уже более 20+ лет, топ карты меняю каждый год, платформу раз в два года. Сыну взял 7800х3D+7900хтх в 4к 60 гц, и он мну заипал почему у него так лагает) говорит а у ...
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Ашот Карабас
13:44
фортнайт в dx11? Рили? Таблетки прими )
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Сергей Гончар
13:44
Скажу так видеокарты от красных ничем не дешевле от Интел прошло то время когда они были дешевле nvidia, сборки по одинаковой мощности ПК по цене одинаковые, сборки от Интел собрал и забыл, над сборко...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Ашот Карабас
13:42
амд передовая компания, вся игровая индустрия ориентируется только на амд, ну за исключением пары проплаченных мешком далларов говнопроектов.
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Скиталец
13:42
вротврот врать не будет.
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Ашот Карабас
13:41
Какой же ты фантазёр ) У тебя gtx1660 и та с авито.
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
tihonov.67
13:35
американская наркота ...
Страны G7 потребовали от России «немедленно» и «безоговорочно» вывести войска с территории Украины
tihonov.67
13:33
кто не скачет , тот москаль .... :))))) а мы и не скачем ...
Страны G7 потребовали от России «немедленно» и «безоговорочно» вывести войска с территории Украины
El Grechko
13:33
Перечисленные карты нищебродские, их выбирают когда хотят сэкономить. Соответственно и покупают их с маркета, выбирая где выкроить 1000 рублей выгоды.
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем