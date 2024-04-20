Ранее Макрон надеялся забрать данную технику у греков и передать её украинским формированиям

Индия планирует закупить у Греции истребители Mirage 2000-5, которые Греция планирует списать в рамках своих усилий по оснащению своих ВВС F-35, Rafale и более новыми версиями F-16.

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Как сообщает IDRW со ссылкой на анонимные источники, греки уже представили соответствующее предложение министру обороны Индии во время недавнего визита министра обороны Греции Хрисостимоса Димитриса в Индию.

Для Нью-Дели покупка дополнительных истребителей Mirage 2000-5 поможет улучшить состояние парка ВВС Индии (IAF), который в настоящее время насчитывает около 50 таких самолетов и планирует сохранить их на вооружении до 2035 года, когда они будут заменены национальными легкими истребителями Tejas Mk II. В настоящее время ВВС Греции располагают 24 истребителями Mirage 2000-5, которые могли бы послужить источником запасных частей для ВВС Индии.

Важно отметить, что для реализации возможного контракта требуется одобрение Франции, поскольку Mirage производится французской компанией Dassault Aviation. В прошлом Франция не давала добро на продажу Mirage 2000-9E Объединенным Арабским Эмиратам и Марокко.

Как сообщает La Razon, президент Франции Эммануэль Макрон пытался приобрести эти самолеты в течение трех лет с намерением подарить их Украине, но не смог заручиться поддержкой ОАЭ и в конечном итоге был вынужден сдаться и согласиться на продажу. В результате Украина и украинские вооруженные силы остались без самолетов.