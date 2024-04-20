Компания хочет таким образом повысить количество продаж

Tesla Inc. снизила цены на свои самые популярные Model Y, X и S на 2000 долларов в Соединенных Штатах поздно вечером в пятницу после того, как разочаровывающие продажи в первом квартале привели к увеличению запасов.

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Самая дешевая версия Model Y теперь продается по цене 42 990 долларов, по сравнению с 44 990 долларами ранее, без учета каких-либо федеральных налоговых льгот. Аналогичные снижения цен были произведены для Model S и X. Model 3 осталась без изменений.

Этим снижением цен завершается бурная неделя для производителя электромобилей из Остина, даже по меркам генерального директора Илона Маска. Рано утром в субботу Маск объявил по электронной почте более чем 140 000 сотрудникам компании, что он сократит рабочую силу "более чем на 10% по всему миру". Два топ-менеджера также подали в отставку.

В среду Tesla объявила, что попросит акционеров проголосовать по новому компенсационному пакету для Маска стоимостью 56 миллиардов долларов, который ранее был отменен судом в штате Делавэр в январе.

В пятницу Tesla отозвала почти 3900 своих футуристических пикапов Cybertruck для ремонта или замены педали акселератора, которая может перемещаться и приводить к неожиданному ускорению автомобиля, увеличивая риск аварии.

Tesla сообщила о прибыли за первый квартал во вторник. В этом году акции Tesla упали более чем на 40% из-за опасений по поводу снижения продаж, усиления конкуренции со стороны Китая и обещания Маска "сделать все, что в его силах" для достижения автономного вождения. Tesla впервые столкнулась с падением продаж в первом квартале года, продав 386 810 автомобилей, что значительно ниже оценок аналитиков в 449,080.