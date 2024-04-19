Сдавая своё оборудование данному сервису, геймеры получают бесплатные скины в различных играх по типу Fortnite.

Компания Salad, специализирующаяся на создании контента с использованием искусственного интеллекта, нашла креативный способ масштабирования процесса создания контента, генерируемого ИИ, включая изображения, видео и тексты. Они передают тяжелую вычислительную работу на аутсорсинг мощным графическим процессорам, используемым в игровых системах. Геймеры, сдающие в аренду свои неиспользуемые графические процессоры, получают оплату в виде цифровых товаров, таких как косметика в Fortnite, кредиты в Roblox, скины в Minecraft и другие награды, связанные с играми, в онлайн-магазине Salad.

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Это простой способ заработать деньги - мощные графические процессоры хорошо подходят для вычислительной мощности, необходимой для запуска моделей искусственного интеллекта, таких как Stable Diffusion, для создания мультимедийного контента. Однако, есть загвоздка: часть контента, созданного с использованием арендованных графических процессоров, предназначена для взрослой аудитории.

В процессе регистрации Salad предоставляет пользователям возможность отказаться от создания контента для взрослых. Однако, модераторы Discord, платформы компании, сообщили, что все пользователи отказались от участия по умолчанию, а в некоторых странах такой выбор запрещен местными законами. Веб-сайт Salad также предполагает, что пользователи, которые не создают контент для взрослых, могут зарабатывать меньше денег.

Настоящая загадка возникает из-за участия Salad в Civitai, платформе, которая обменивается моделями искусственного интеллекта и генерирует изображения. 404 Media отмечает, что Civitai ранее разрешала создание непристойного контента без согласия.

Ни Salad, ни Civitai не скрывают того факта, что незаконная генерация контента широко распространена во многих эротических фильмах, созданных искусственным интеллектом. Однако, учитывая обширную сеть неизвестных вычислительных ресурсов Civitai и огромные масштабы Salad, возможно, что некоторые странные вещи создаются без ведома геймеров, чьи графические процессоры арендуются.

404 Media предполагает, что Salad по умолчанию помечает все задания с использованием изображения Stable Diffusion как "контент для взрослых", потому что они не могут проверить, создают ли контент отдельные пользователи. Таким образом, геймер может думать, что получает немного бесплатной косметики Fortnite, сдавая свой графический процессор в аренду облачной сети Salad, но есть вероятность, что оборудование используется для чего-то более зловещего.