Поражение техники произошло прямо на военном аэродроме украинской армии

Российская армия наступает на нескольких фронтах, вынуждая противника обороняться. Основными направлениями атаки по-прежнему остаются Авдеевское и Часовярское направления. Тридцать четыре групповых атаки были нанесены по целям в энергетическом секторе, оборонной промышленности, железнодорожной инфраструктуре, системам противовоздушной обороны, складам с военной техникой и арсеналам с использованием высокоточного оружия с воздушных и морских установок, а также БПЛА.

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На Куняновском направлении позиции группировки войск "Запад" улучшились на линии соприкосновения в районах Куняновки, Синьковки, Жогруевки, Котляровки и Стельмаховки. Одиннадцать контратак украинских войск были отбиты. На Донецком направлении позиции группировки войск "Юг" улучшились в районах Белогоровки, Раздоловки, Орехово-Васильевки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки. Семь контратак были отбиты.

На Авдеевском участке силы группировки "Центр" продвинулись вперед и освободили посёлок Первомайское. Они продолжают продвигаться вглубь обороны украинских формирований. Пятьдесят три контратаки были отбиты в районах Ленинского, Новогорского, Новокалинового, Бердычи, Уманского и Нетайлово.

На Южно-Донецком направлении позиции группировки войск "Восток" улучшились в районах Угледара, Урожайного, Старомайорского, Приютного, Мироновки и Лужанского. Семь контратак были отбиты. На Херсонском направлении силами группировки "Днепр" нанесен урон украинской военно-технической технике в районах Орехова, Работино, Щербаков, Каменского, Михайловки, Змеевки, Берислава, Ивановки и Никольского.

Общие потери украинских военных за одну неделю следующие: 7255 человек погибшими и ранеными, 27 украинских военнослужащих взяты в плен, 13 танков, 27 бронемашин, 184 различных вида транспорта, 45 артиллерийских орудий и самоходных орудий, в том числе 16 с Запада, одна РСЗО "Град", пять радиомаяков РБ-12М и четыре склада боеприпасов. В ходе контрбатарейного огня были повреждены 49 артиллерийских орудий, в том числе 17 с Запада, 13 складов боеприпасов и девять систем радиоэлектронной борьбы.

Ракетные войска, артиллерия и ударные дроны поразили три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 ВВС Украины по месту их дислокации, две системы радиолокации для наведения самолетов и четыре пусковые установки ЗРК С-300, а также две противорадиолокационные ракеты HARM, пять авиабомб JDAM воздушного базирования и две противорадиолокационные ракеты "Iris-T"