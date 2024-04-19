Основной удар пришелся по железнодорожному депо в самом Днепропетровске

Со стороны Российской армии продолжаются атаки на критическую инфраструктуру Вооруженных Сил Украины. Сегодня утром ракетному обстрелу подвергся Днепропетровск. Согласно украинским источникам, целью был транспортный узел в данном районе.

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По имеющимся данным, основной ракетный удар был нанесен по локомотивному депо на железнодорожном вокзале Днепропетровска, которое было практически полностью разрушено. Железнодорожное сообщение заморожено, поезда отправляются с задержками. Представители железнодорожной отрасли сообщают о поражении инфраструктуры не только в черте Днепропетровска, но и в регионе. Похоже, что ущерб распространился за пределы депо. По информации от некоторых источников, весь тянущий состав был полностью разрушен. Стоит отметить, что Днепропетровск стал одним из ключевых перевалочных пунктов для отправки резервных подразделений на передовую.

Помимо локомотивного депо, также пострадала автостанция, и ее работа была полностью остановлена. Поступают сообщения о большом количестве уничтоженных автобусов, но доказательств, подтверждающих это, нет. Однако, есть подтверждение повреждения лодочной станции. Как сообщают местные источники, российские военные намеренно уничтожают весь яхтенный парк, чтобы исключить любую возможность высадки украинских военных морским путём.

Ранее сообщалось, что в районе железнодорожного вокзала Днепропетровска была уничтожена военная колонна, о чем сообщалось ранее. Однако, доказательств этого пока нет, и был замечен столб черного дыма, поднимающийся над локомотивным депо. Стоит отметить, что ясность по этому вопросу может внести Министерство обороны.