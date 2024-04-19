Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях

Сегодня в Одессе прогремело несколько взрывов. Об этом сообщили несколько украинских источников со ссылкой на сообщения местных жителей на общественных форумах.

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По поступившим данным, прилёты произошли под звуки воздушной тревоги в Одессе и прилегающих районах. Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена на территориях нескольких областей Украины. В частности, предупреждение прозвучало в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

Пока не ясно, что именно было поражено в Одессе. Украинское правительство пытается сохранить в тайне информацию о полетах российских ракет или беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на военные объекты или предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Однако, очевидно, что эти цели, а также энергетическая инфраструктура регулярно подвергаются ударам российских вооруженных сил. Целью этих атак является ослабление военного и военно-промышленного потенциала украинской армии, чтобы не допустить его усиления на поле боя.

Одесская область стратегически важна для Украины из-за своего расположения на море, концентрации крупных сил украинской армии и поставок оружия и боеприпасов через порты региона из стран, входящих в Североатлантический альянс. Таким образом, атаки на территории региона полностью оправданы.