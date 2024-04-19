Разработчики продолжают усовершенствовать свою технологии, чтобы получить совершенное воздушное оружие

Школа летчиков-испытателей Военно-Воздушных Сил Соединённых Штатов и Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) начали испытания Lockheed Martin X-62A VISTA, экспериментального самолета с системой ИИ, в декабре 2022 года в рамках программы Air Combat Evolution (ACE). Система ИИ смогла имитировать летные характеристики других самолетов и управлялась X-62A более 17 часов.

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Агентство DARPA объявило в сентябре 2023 года, что X-62A успешно вступил в свой первый пилотируемый бой с искусственным противником в пределах видимости, также известный как воздушный бой. В этом бою X-62A VISTA столкнулся с пилотируемым самолетом F-16 над базой ВВС Эдвардс в Калифорнии. После повышения уровня безопасности с помощью защитных маневров два самолета вступили в бой "нос к носу" на расстоянии 600 метров, двигаясь со скоростью 1200 миль в час. Неясно, какая сторона выиграла имитированное сражение.





В X-62A VISTA есть запасной пилот на заднем сиденье и техник на переднем, который может отключить систему искусственного интеллекта и при необходимости взять управление на себя. DARPA заявляет, что пилотам не нужно было активировать аварийное торможение ни в какой момент воздушного боя.

На данный момент был проведен 21 испытательный полет, и еще больше запланировано до 2024 года.

Помимо возможностей автономного полета, X-62A VISTA был модифицирован за счет камеры высокого разрешения, компактных размеров, легкой конструкции и универсальности, что делает его пригодным для широкого спектра применений, включая научные исследования, наблюдение, рекогносцировку, мониторинг окружающей среды и реагирование на чрезвычайные ситуации.

Использование оружия, управляемого искусственным интеллектом, в военных операциях было спорным вопросом на протяжении многих лет. В 2017 году Илон Маск и другие эксперты призвали запретить эту технологию. Однако, военные заявили, что окончательное решение о наведении на цель всегда остается за людьми-операторами.