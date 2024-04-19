По имеющимся данным, пилоты успешно катапультировались. На земле также никто не пострадал, самолёт упал в поле

В Министерстве Обороны подтвердили факт крушения российского военного самолета в Ставропольском Крае. Благо, пилоты машины сумели вовремя катапультироваться. Эта информация ранее поступала из российских источников.

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По имеющейся информации, ВКС Российской Федерации потеряли дальний бомбардировщик Ту-22М3. Самолет разбился в Краногвардейском районе Ставропольского края, ущерба на земле нанесено не было. Пилоты катапультировались и были найдены. Они доставлены в больницу для обследования. Причина крушения неизвестна, и специальная комиссия проведет расследование.

"На территории Краногвардейского района в поле упал самолет. По оперативным данным, жертв и разрушений нет. Пилоты катапультировались (...) Два пилота были найдены живыми и доставлены в больницу. На место происшествия прибыла команда спасателей", - об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Согласно заявлению Министерства Обороны, самолет потерпел крушение из-за технических неполадок. Боеприпасы на борту уже были израсходованы. Три члена экипажа были эвакуированы. Ведутся поиски четвертого члена экипажа.

"Самолет Ту-22М3 ВВС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевого задания и возвращения на аэродром базирования", - как сообщили в российском военном ведомстве.