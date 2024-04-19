В настоящий момент уже протекают испытания новой техники и уже по их результатам начнётся массовое производство

Производственная линия Rheinmetall BAE Systems в Великобритании изготовила последний из восьми прототипов танка Challenger 3, который также упоминается как первый предсерийный образец. Эти восемь прототипов были запланированы к выпуску Министерством Обороны.

реклама

Ожидается, что Challenger 3 станет самым смертоносным и долговечным танком, когда-либо использовавшимся британскими военными, по словам военных чиновников. Министерство обороны объяснило, что первый прототип уже проходит испытания, а следующие семь прототипов пройдут полный цикл испытаний. По результатам этих испытаний будет определено, когда начнется производство 140 танков Challenger 3.

В более опасном мире потребность в таких танках, как Challenger 3, имеет решающее значение, поскольку Великобритания сталкивается с целым рядом угроз, заявили военные чиновники. Как и ожидалось, Challenger 3 с новой башней, гладкоствольным орудием, улучшенной броней и снаряжением, как ожидается, останется на вооружении британских вооруженных сил как минимум до 2040 года.

Ожидается, что новая версия машины составит костяк боевой группы Armored Fighting Brigade, наряду с бронетранспортером Ajax и бронетранспортером Boxer. Британские солдаты получат танк мирового класса, произведенный в Великобритании, по словам военных чиновников.