Обстановка на Ближнем Востоке продолжает накаляться

ВВС Израиля в ночь с 18 на 19 апреля ударили по территориям Сирии и Ирака. По актуальной информации, использовались истребители F-16 и F-35i.

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По сведениям, поступающим с Ближнего Востока, есть данные о том, что израильские военно-воздушные силы выпустили несколько десятков ракет по целям в сирийских провинциях Сувейда и Дераа. Как сообщается, под ударом оказались и пункты размещения сирийских военнослужащих. В Ираке взрывы прогремели в районе столицы – Багдада, а также в провинции Бабиль, находящейся южнее столичного региона. Средства массовой информации Израиля утверждают, что в данных районах размещались иранские военные советники, в частности высшие офицеры Корпуса стражей исламской революции.

Также Израиль начал бомбить палестинский Рафах, в котором на сегодняшний день свыше 800 тысяч беженцев из Газы и северных районов палестинского анклава. При этом население самого населённого пункта выросло более чем в 8 раз – именно в связи с наплывом бегущих от израильской агрессии людей. При таком резком росте плотности населения, жертвы среди мирного населения в результате израильского удара неминуемы.

Ранее уже сообщалось об ударе Израиля по иранскому Исфахану, третьему после Тегерана и Мешхеда городе Ирана. Есть данные о применении дронов по военному объекту – базе КСИР.