На сегодняшний день это самый миниатюрный вариант данной модели

Моддер "loopj" Смит недавно создал полностью функциональный Wii, который легко помещается в карман рубашки. Полное руководство по сборке доступно на GitHub, но оно требует продвинутых навыков в настройке материнской платы, блока питания, USB-модулей и оборудования Bluetooth, поэтому рекомендуется только опытным пользователям.

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Миниатюрная Wii, известная как Short Stack, является рекордным устройством, размер которого составляет всего около 7,5% от размера оригинальной консоли Nintendo. Компания Smith модифицировала материнскую плату системы, заменив оригинальный блок питания, модули USB, аппаратное обеспечение Bluetooth и порты контроллера GameCube на уменьшенные версии. Оставшаяся оригинальной материнская плата, которая содержит центральный процессор, графический процессор, память и флэш-накопитель, имеет размеры всего 62 x 62 мм.

Для других функций, таких как потоковое видео и индикаторы состояния, Смит использовал печатные платы меньшего размера. Он также заменил слот для SD-карты портом microSD. Примечательным дополнением является поддержка HDMI, которая отсутствовала в оригинальной Wii. Самым необычным изменением является замена портов контроллера GameCube на гораздо меньшие разъемы TRRS для наушников. Охлаждение достигается с помощью небольшого вентилятора и специального радиатора, изготовленного из алюминия или меди.

Корпус устройства изготовлен методом 3D-печати и скрепляется винтами M2.5 и M1.2, в точности повторяя оригинальный внешний вид Wii со всеми кнопками на передней панели. Смит также сохранил дисковод со встроенной светодиодной подсветкой, несмотря на то, что система намного меньше самого маленького оптического диска. Результат немного меньше, чем в предыдущих версиях, таких как Wii Nano или portable Kill Mii. Однако Смит признает, что возможно создать материнскую плату еще меньшего размера, размером примерно 52 x 52 мм, что могло бы уменьшить размер на 25-30%. Следовательно, рекорд по короткому стеку может продержаться недолго.



