Также сообщается о поражении объектов военно-промышленного комплекса Украины

В ночь с 18 на 19 апреля российские вооруженные силы нанесли серию ударов по объектам в тылу украинских формирований. Поступали сообщения о взрывах на южном участке линии соприкосновения, в том числе в Николаевской области.

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Одной из пораженных целей был энергетический объект, который использовался в военных целях.

Аналогичным образом были нанесены удары по объектам в Одесской области. Там были повреждены военно-промышленная инфраструктура, радиолокационные системы и пусковые установки зенитных ракет. Сообщается, что помимо беспилотников использовались ракеты класса "воздух-земля" H-59.

Во время ночной атаки в Днепропетровской области были поражены несколько объектов, в том числе объекты энергетики в Кривом Роге и областном центре. Помимо ракет воздушного базирования, также использовались баллистические ракеты. По данным украинской стороны, была запущена по меньшей мере одна баллистическая ракета.

Также поступали сообщения о взрывах на нескольких объектах в Полтавской и Харьковской областях, куда прибыли российские беспилотные летательные аппараты и ракеты различных классов. Несмотря на сообщения о взрывах, уровень тревоги ПВО в Украине не снизился. Администрация Зеленского опасается применения гиперзвуковых ракет, заявляя, что в небе находится несколько самолётов с "Кинжалами".