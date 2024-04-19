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Вслед за согласием администрации Зеленского на тотальную мобилизацию на Украине, Киев получил поддержку своих союзников из Североатлантического Альянса. Конгресс Соединённых Штатов в скором времени может разрешить выделение существенной военной помощи. Одновременно с этим на Украину отправляются правительственные делегации из Европейского Союза, обещающие поставки необходимого вооружения.
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Так, в составе делегации из Берлина во главе с вице-канцлером Робертом Хабеком вошли представители немецкой промышленности, включая Хельмута Рауха – главу компании Diehl Defence, выпускающей зенитно-ракетные комплексы IRIS-T. На встрече с украинским руководством Хабек заявил о предстоящих поставках этих комплексов для нужд ВСУ.
"У украинских формирований уже три наши зенитные ракетные системы, однако, еще больше будет передано в текущем году. Следующая система будет доставлена через несколько недель", - заявил Хабек.
По имеющейся информации, Федеративная Республика Германия передала Киеву две системы IRIS-T SLM – по три ПУ на каждой – и две ПУ IRIS-T SLS. Уже известно, что некоторые из них были уничтожены российской армией.
Ранее, в прошлом году, спикер ВС ВСУ Юрий Игнат выразил удовлетворение эффективностью первого IRIS-T, заявив, что система "показывает 100-процентный результат". Однако, критика зависимости Украины от военных поставок западных союзников может иметь негативные последствия.