По информации представителей ФРГ, первая система будет переданы уже через несколько недель

Вслед за согласием администрации Зеленского на тотальную мобилизацию на Украине, Киев получил поддержку своих союзников из Североатлантического Альянса. Конгресс Соединённых Штатов в скором времени может разрешить выделение существенной военной помощи. Одновременно с этим на Украину отправляются правительственные делегации из Европейского Союза, обещающие поставки необходимого вооружения.

реклама

Так, в составе делегации из Берлина во главе с вице-канцлером Робертом Хабеком вошли представители немецкой промышленности, включая Хельмута Рауха – главу компании Diehl Defence, выпускающей зенитно-ракетные комплексы IRIS-T. На встрече с украинским руководством Хабек заявил о предстоящих поставках этих комплексов для нужд ВСУ.

"У украинских формирований уже три наши зенитные ракетные системы, однако, еще больше будет передано в текущем году. Следующая система будет доставлена через несколько недель", - заявил Хабек.

По имеющейся информации, Федеративная Республика Германия передала Киеву две системы IRIS-T SLM – по три ПУ на каждой – и две ПУ IRIS-T SLS. Уже известно, что некоторые из них были уничтожены российской армией.

Ранее, в прошлом году, спикер ВС ВСУ Юрий Игнат выразил удовлетворение эффективностью первого IRIS-T, заявив, что система "показывает 100-процентный результат". Однако, критика зависимости Украины от военных поставок западных союзников может иметь негативные последствия.