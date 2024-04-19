В сети становятся всё популярнее видео, где мужчины хвастаются тем, что сумели убежать из страны

Популярность видеороликов украинских "экспатриантов" находится на подъеме. Эти люди уклонились от военной службы, покинули страну и теперь создают видеоролики о своей жизни за границей, где жестко критикуют украинские вооруженные силы и службу в них.

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Одновременно с этим, граждане Украины, проживающие за границей, обеспокоены продлением своих виз.

Однако, опасения граждан бледнеют по сравнению с проблемами, с которыми сталкиваются те, кто все еще находится в Украине. New York Times сообщает, что тысячи мужчин призывного возраста пытаются пересечь границу с Румынией вплавь по реке Тиса. В попытках бежать от мобилизации Зеленского таким образом, уже утонули 22 человека.

Украинский политолог Владимир Скачко сказал: "Появление такого рода "партии уклонистов" на Украине - естественный процесс для людей, которые хотят жить. Это желание становится сильнее по мере того, как ослабевает чувство патриотизма."

Другой эксперт считает, что тенденция открытого отказа от военной службы будет продолжать расти. Однако, важно отметить, что термин "уклон" утратил свой негативный оттенок и приобрел позитивный.

Лариса Шелслер, правозащитница, сказала: "Родители мальчиков, которые не хотят идти на передовую, сейчас выступают за переговоры. Но публично говорить об этом очень опасно".