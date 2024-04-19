Micron в настоящий момент строит новые заводы в Нью-Йорке и Айдахо.

Источники, близкие к ситуации, сообщили, что Micron находится на пути к получению существенного финансирования от правительства Соединённых Штатов. Сделка еще не завершена, но уже на следующей неделе вопрос может быть решен. Судя по формулировкам, не похоже, что деньги поступают из Фонда Chip Act.

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Micron, компания, базирующаяся в Бойсе, штат Айдахо, в настоящее время строит новые заводы в своем родном штате, а также в Нью-Йорке. Ожидается, что завод в Нью-Йорке сыграет ключевую роль в стратегии Micron по увеличению производства передовых DRAM-устройств в США до 40% мировых мощностей в течение следующего десятилетия.

Проект был анонсирован в конце 2022 года и сделает Micron крупнейшим производителем полупроводников в стране, представляющим собой значительные частные инвестиции в штате Нью-Йорк. Micron заявила, что вложит в проект до 100 миллиардов долларов в течение следующих двух десятилетий, причем первые 20 миллиардов долларов будут инвестированы к концу 2020-х годов. В этом контексте инвестиции правительства в размере 6 миллиардов долларов - лишь малая часть от общего объема и являются относительно небольшим вкладом.

Закон о микросхемах предусматривает субсидии в размере 39 миллиардов долларов, специально предназначенные для поддержки производства полупроводников в США. Правительство уже распределило некоторые из этих субсидий, среди получателей - Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Samsung.

Intel получит до 8,5 миллиардов долларов прямого финансирования, а также дополнительные 11 миллиардов долларов в виде низкопроцентных кредитов и 25% инвестиционную налоговую льготу на сумму до 100 миллиардов долларов капитальных вложений. TSMC находится в процессе получения 11,6 миллиарда долларов финансирования для своего третьего завода в Аризоне, а Samsung получит 6,4 миллиарда долларов.