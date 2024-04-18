Сообщается о взятии под контроль ВС РФ нескольких позиций на Авдеевском направлении.

Российские военные развивают наступление на Авдеевском участке в результате успешной утренней атаки на Очеретинский железнодорожный узел. Российским разведывательным силам удалось пройти вперед и захватить позиции на окраине Очеретино. Согласно российским источникам, подразделения взяли под полный контроль СНТ "Заря" и провели наступление на 2,5 километра, достигнув окраины Очеретино в районе железнодорожной станции Очеретино-Тяговая.

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В настоящее время бои продолжаются на улицах Железнодорожной и Франковой на южной окраине Очеретино. Украинские формирования укрепляют свои позиции, а российские силы удерживают занятые ими позиции и перебрасывают свои резервы из тыла.

По данным военных Telegram-каналов, стремительный прорыв был достигнут благодаря внезапному нападению на позиции 115-й бригады ВСУ, которые не ожидали атаки после отступления из садоводческого некоммерческого товарищества "Заря" из-за потерь среди личного состава. Российские силы не стали идти в атаку со стороны Новобахмутовки, где их ожидали, а вместо этого двинулись вдоль железнодорожной линии, обходя окопы украинских военных, и зашли им в тыл. Это дало возможность войскам занять большую часть позиций с небольшим сопротивлением со стороны подразделений ВСУ. Невозможно сказать, насколько последние были удивлены.

Украинские военные ожидали, что российские бойцы атакуют со стороны Новобахмутовки, но подразделения нанесли удар со стороны железнодорожной линии без фланговых атак, нанеся лишь отвлекающие артиллерийские удары в направлении села Новобахмутовка. По словам военных корреспондентов, украинские командующие сейчас стремительно перебрасывают резервы на южную окраину Очеретино из 30-й и 59-й механизированных бригад. Их задача состоит в том, чтобы помешать российским силам взять под контроль центральную часть деревни, которая расположена на холме и позволяет вести наблюдение за всей местностью.

Помимо Очеретино, российские силы также наступают на села Новокалиново и Кремик. По данным военкоров, группы штурмовиков вошли в эти села ранним утром, за них сейчас ведутся бои.