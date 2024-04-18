Этот этап является предварительным перед получением полной лицензии VASP

Крупнейшая в мире биржа цифровых активов получила разрешение на предоставление услуг виртуальных активов в эмиратах, заявил генеральный директор Ричард Тенг в интервью Bloomberg Television в четверг.

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Эта лицензия является значительным достижением для Binance, которая за последние два года столкнулась с различными нарушениями со стороны регулирующих органов, включая соглашение о выплате штрафов в размере $4,3 миллиарда в Соединённых Штатах Америки в ноябре прошлого года. В результате этого соглашения Чжао покинул пост главного исполнительного директора, и ожидается, что в этом месяце будет вынесен приговор после его признания виновности в отмывании денег и санкциях.

Подразделение Binance FZE в Дубае с середины 2023 года обладает оперативными лицензиями на брокерско-дилерские и обменные услуги, как показывает реестр управления по регулированию виртуальных активов. Этот этап является предварительным перед получением полной лицензии VASP.

Перед выдачей лицензии VASP, Вара требовала передачи Чжао контроля над голосованием в дубайской организации Binance FZE. После решения данного вопроса и заключения других проверок продуктов, предлагаемых биржей в Дубае, лицензия была выдана. Помимо этого, миллиардер остается конечным бенефициаром материнской компании Binance FZE, базирующейся в Абу-Даби.

Хотя Binance ждала полной лицензии, другие конкуренты, такие как OKX и Crypto.com, опередили ее и получили статус VASP, что открывает двери для обслуживания более широкого круга клиентов в эмиратах.

Генеральный директор, заменивший Чжао, обещал улучшить соблюдение требований и отношения с регуляторами во всем мире. Binance ведет переговоры с несколькими юрисдикциями, чтобы найти глобальную базу.