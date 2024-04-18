Сообщается о взрывах в Киевской, Харьковской и Хмельницкой областях

Этой ночью с 17 на 18 апреля вооруженные силы России провели ряд ракетных ударов по военной инфраструктуре украинских формирований сразу в нескольких регионах. Прилёты были зафиксированы в основном по объектам украинских сил в Киевской области. Имеются сообщения об ударах в Вышгороде. В настоящий момент нет точной информации о непосредственных целях ударов, но есть мнение, что атака могла быть произведена по Киевской ГАЭС, построенной в 1970-х годах, когда страна являлась частью СССР.

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Несколько взрывов прогремело также в Харьковской области. По реактивной системе залпового огня "Vampire" и пунктам размещения личного состава украинских войск, которые пытался атаковать Белгородскую область ночью.

Недавно руководитель Главного Управления Разведки Украины Буданов заявил о намерении проводить вылазки на территорию Российской Федерации на Белгородском участке. Из-за потери обширных территорий на Донбассе, администрации Зеленского остается лишь пытаться сместить акценты и информационную повестку.

Этой ночью российские силы также провели атаку на объекты в Хмельницкой области. Беспилотные летательные аппараты вновь ударили по аэродрому в Староконстантинове, который готовят для принятия американских истребителей F-16.