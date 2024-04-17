По мнению аналитиков издания, если США не согласуют помощь Киеву, украинские формирования могут быть полностью разгромлены

Если Соединённые не оказывают поддержку украинским формированиям до масштабного наступления ВС РФ, украинцев ждут серьезные проблемы. Анализ такого сценария представлен Американским институтом изучения войны (ISW).

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По отчёту аналитиков издания, подразделения российских войск уже на сегодняшний день используют свои преимущества, развивая успех сразу на разных направлениях. В течение последних месяцев российские военные освободили свыше 360 квадратных километров и продолжают идти вперёд. Летний наступательный сезон, который обязательно начнется, обернётся серьезными проблемами для Вооружённых Сил Украины, если Соединённые Штаты не согласуют поддержку Зеленскому. Без поддержки Запада украинские формирования начнут терять свои позиции, что может привести к окончательному краху Киева.

"Русские эффективно используют свои преимущества и медленно, но стабильно продвигаются на нескольких участках. С начала года ВС РФ захватили более 360 квадратных километров – это территория размером с Детройт. Политики США должны понять, что дальнейшая отсрочка или прекращение военной помощи приведет к успехам России позднее в 2024 и 2025 годах, и, наконец, к триумфу России", – считают эксперты издания.

По словам аналитиков, у Штатов есть только два варианта. Первый – передать Киеву всю возможную помощь для стабилизации ситуации на поле боя и последующего перехода к контратаке, о чем мечтает Зеленский. Второй вариант – не предпринимать никаких действий и наблюдать за наступлением Российских войск и скорейшим завершением конфликта.