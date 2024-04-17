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Zelikman
Крупные производители микрочипов приостановили закупки оборудования у ASML Holding NV
Продажи компании, специализирующейся на выпуске передового оборудования, резко упали в первом квартале

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  ASML Holding NV вынуждена столкнуться с не оправдавшими ожиданий аналитиков объемами заказов, поскольку тайваньские и южнокорейские производители микросхем отказались приобретать передовое оборудование голландской компании.

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  Заказы в ведущей технологической компании Европы упали на 61% в первом квартале до 3,6 млрд евро, не достигнув запланированных 4,63 млрд евро. Лидеры отрасли, такие как Taiwan Semiconductor Manufacturing co. и Samsung Electronics co., приостанавливают новые заказы из-за наличия запасов оборудования, используемого в различных устройствах. Это негативно сказывается на ASML, которая также прогнозирует продажи ниже ожиданий в текущем квартале. Китай остается основным рынком для ASML, несмотря на экспортный контроль.

  ASML, единственный производитель оборудования для производства передовых чипов, столкнулась с уменьшением спроса на свое оборудование для работы с экстремальным ультрафиолетом. Заказы на это оборудование снизились с 5,6 млрд евро до 656 млн евро.

  Уровень заказов EUV остается низким из-за отсутствия инвестиций основных клиентов asml, включая TSMC, Samsung и Intel corp., в качественное оборудование, сообщил аналитик Oddo BHF Стефан Хури.

  Аналитик Redburn Atlantic Тимм Шульце-Меландер отметил, что инвесторы ожидали больших заказов на EUV от TSMC в первом квартале. Неожиданное снижение заказов делает доходы ASML уязвимыми на следующий год.

  Поступление заказов ASML упало на 60% в первом квартале. Генеральный директор Питер Веннинк указал на предстоящее восстановление отрасли через год.

  Страны от Германии до США выделили миллиарды долларов на субсидирование производителей микросхем в попытке обеспечить поставки на внутреннем рынке. Южная Корея планирует создать центр по производству чипов стоимостью 470 млрд долларов. Многие из этих проектов, которые должны увеличить спрос на оборудование ASML, пока не завершены.

  Прогнозируемый объем продаж ASML в текущем квартале ожидается в пределах от 5,7 до 6,2 млрд евро, не соответствуя оценкам в 6,5 млрд евро. Финансовый директор Роджер Дассен отметил, что отрасль находится на подъеме, ожидается восстановление в 2024 году и более сильный 2025 год.

#samsung #технологии #tsmc #чипы #оборудование #asml holding nv
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