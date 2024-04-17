Наиболее спокойная обстановка сохраняется на южных участках линии соприкосновения

Последние 24 часа Специальной Военной Операции прошли без существенных изменений. Российская армия не прекращает атаковать по всем участкам линии боевого соприкосновения, наиболее спокойная обстановка сохраняется на южных направлениях.

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Продвижение фиксируется в районе Часов Яра, на Авдеевском участке и возле Времевского выступа. Украинские формирования не прекращают оказывать ожесточённое сопротивление, контратакуя при возможности. На Купянском участке части группировки войск «Запад» захватили новые рубежи в районах Синьковка, Загоруйковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Отряды «Южной» группировки войск сумели улучшить своё положение на участках Орехово-Василевка, Благодатное, Богдановка, Андреевка и Курдюмовка. В Южно-Донецком районе подразделения группировки войск «Восток» добились успехов в районах Водяное и Макаровка.

Общие потери украинских войск за сутки: в живой силе - 995 человек были ликвидированы или ранены; по бронированной техние - 2 танка, 3 бронемашины, 33 единицы автомобильного транспорта; по артиллерии - 4 гаубицы Д-30, 1 М777, 1 самоходная артиллерийская установка «Акация». Склады оружия и снарядов оперативно-тактической группы «Донецк» и группировки «РДК», запрещённых на территории Российской Федерации, сметены ракетными ударами российских сил.