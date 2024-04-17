Южная часть города теперь находится в руках Вооруженных Сил России





В текущий момент силы Российской Федерации активно сражаются в Красногоровке, прорываясь в её юго-восточные и южные районы. Эту информацию передают российские военные корреспонденты. Согласно данным, за прошедшие сутки российская армия продвинулась на почти километр в Красногоровке, и теперь южная часть города находится под контролем РФ. Продвижение включает участок шириной более 1,7 км и глубину не менее 900 метров за последние сутки.

реклама

Российские подразделения наступают по улицам Железнодорожная и Лермонтова. Невзирая на стойкое сопротивление киевских солдат, оборонять позиции им становится всё сложнее из-за нехватки боеприпасов и кадровых проблем.





Таким образом, есть вероятность, что в ближайшем будущем Красногоровка может быть захвачена российской армией, что станет ещё одним успехом в зоне проведения Специальной Военной Операции.

Аналогичная ситуация наблюдается на Артёмовском участке линии соприкосновения, в районе города Часов Яр. Западные и украинские источники сообщают о скорой сдаче этого города украинскими войсками. Украинские военные выражают недовольство действиями Генерального Штаба, который, по их мнению, ставит под угрозу жизни солдат в попытке продлить агонию украинских сил в окрестностях Часов Яра.