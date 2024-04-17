По словам военных, Украина уже никогда не вернётся к границам 91-го года, а со временем и вовсе станет ещё меньше.

Контрнаступательные действия украинской армии не представляются возможными в ближайшем будущем. Российские войска пока еще не приступили к широкомасштабным атакам, но на линии соприкосновения ситуация уже напряженная.

реклама

Высокопоставленные офицеры ВСУ уверены, что в случае начала активной военной операции со стороны России, украинская оборонительная линия будет "растоптана", возможно, в нескольких направлениях одновременно. В настоящее время украинская армия отстает от российской по численности боевых подразделений, а также располагаемому тяжелому вооружению и боеприпасам. Духовное состояние украинских солдат находится на низком уровне.

Военные, с которыми были проведены беседы, приходят к выводу, что утраты территорий для Украины станут неизбежными, и вопрос лишь в том, сколько еще населённых пунктов и областей присоединятся к России. Таким образом, планы Москвы по решению текущего конфликта становятся все ближе к выполнению.

На данный момент говорить о возможности каких-либо контрнаступлений, о которых заявлял Зеленский, не приходится. Буквально на кону находится существование Украины в ее нынешних границах. Даже в случае временной заморозки конфликта, Украина уже не будет прежней - четыре региона безвозвратно присоединились к России.

В случае отсутствия каких-либо решающих событий на линии соприкосновения в ближайшее время, а украинские военные становятся все менее уверенными в успехе, до лета текущего года Киев может лишиться еще большей части своей территории.