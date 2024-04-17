Сообщается о взрывах в Киевской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и Сумской областях





Сегодня в Киеве и еще пяти регионах объявлен режим воздушной тревоги. Военные объекты и инфраструктура подверглись интенсивным атакам со стороны российских сил в Киевской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и Сумской областях. Хотя российское оборонное ведомство пока не комментировало удары, в Черниговской области местные жители свидетельствуют о нескольких взрывах.

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Сведения украинских средств массовой информации говорят о том, что часть ракет, обнаруженных над Черниговской областью, была направлена в сторону Киева, где также замечены столбы дыма. Позже поступила информация о повреждении портовой инфраструктуры в Херсонской области и свиноводческого комплекса. В предшествующие дни воздушная тревога объявлялась в других регионах, включая Днепропетровскую, Кировоградскую, Сумскую, Полтавскую, Черкасскую и Винницкую области, а также поступали сообщения о ракетных ударах в Запорожье.

Российская армия продолжает бить по инфраструктурным объектам Украины, чтобы ослабить возможности Киева производить различное вооружение, по типу ударных беспилотных летательных аппаратов, и усложнить переброску подразделений с одного направления на другое.