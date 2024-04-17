Компания надеется создать игру по мотивам Специальной Военной Операции на Украине





В интернет пространстве появилась информация о разработке нового шутера от первого лица, по мотивам выпущенного в 2022 году фильма "Лучшие в аду", показывающего принцип работы одной из самых известных частных военных компаний - Группы Вагнера.

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Соответственно, в новой игре мы сможем представить себе в роли бойца ЧВК "Вагнер", ликвидируя многочисленные подразделения противника и уничтожая его военную технику. Согласно кадрам из демонстрационного видео, в игре достаточно неплохая графика, чем-то напоминающая детализацию Battlefield. Есть возможность уничтожать преграды, стены, деревья и вероятно множество других объектов. По словам разработчиков, в игре отображается реальный опыт участников конфликта. Разработка идёт на движке Unreal Engine 4. Также сообщается, что в игру будет внедрён искусственный интеллект для улучшения действий NPC.

"Лучшие в аду" – это сюжетный тактический кооперативный шутер от первого лица, рассказывающий о реальной операции, проведённой в ходе СВО. При создании игры мы опирались на истории участников боевых действий и сделали упор на драматургию. Использованы реальные истории бойцов, которые собирались на протяжении года. Кроме того, в основе сюжета лежит одноименный фильм Героя России Алексея Нагина", - заявила команда разработчиков.

Созданием игры занимается молодая компания из Владивостока "NoName Company". Данный проект является дебютом для команды, но они надеются что "первый блин не окажется комом". По мнению ребят, в России острая нехватка собственных патриотических проектов и эта игра поможет исправить этот момент.