Си Цзиньпин отказал немецкому коллеге в сокращении производства китайских компаний

Си Цзиньпин ответил канцлеру Германии на требования сократить избыточное производство китайских компаний, сказав что стремительный рост экспорта передовых технологий из Китайской Народной Республики смягчил инфляционные давления и улучшил позиции в противостоянии Европейскому Союзу и Соединённым Штатам, надеющимся ограничить мощные отрасли китайской экономики.

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Напряженность в торговых отношениях между КНР, ЕС и США нарастает, угрожая введением новых торговых блокад на миллиарды долларов. Евросоюз начал расследование против китайских субсидий на электромобили и ветропарки. Помимо этого, Европа готова начать расследование в отношении закупок медицинского оборудования.

"Китайский экспорт электромобилей, литиевых батарей и солнечной энергии разнообразил поставки на мировом рынке, снизив инфляционное давление и внеся значительный вклад в борьбу с изменением климата и зеленым переходом", - отметил Си, ссылаясь на китайское государственное телевидение.

Он отметил, что КНР и ФРГ стоило бы посмотреть на ситуацию "объективно" и в контексте рынка, предостерегая от протекционизма.

Шольц находится в завершающей стадии своего четырехдневного визита к главному торговому партнеру Германии, проводя переговоры с китайским премьер-министром Ли Цяном. В начале встречи он подчеркнул необходимость лучших рамочных условий для инвестиций немецких компаний в Китай.